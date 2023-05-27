Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! İşte yeni sezonun ilk transferi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim gelecek yıl transferde hata yapmak istemiyor. Sarı lacivertliler özellikle nokta atışı isimlere yönelme karar almıştı. Bu doğrultuda Fenerbahçe yeni sezonda forvet hattına takviye yapacak. Kanarya'nın gündemine ise eski aşkı geldi. Sarı lacivertli kurmaylar, dünyaca ünlü yıldızın transfer için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2023- 09:27