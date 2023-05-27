FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha'nın istekleri dudak uçuklattı! Pazarlık süreci...

Gelecek sezon için takıma çok sayıda takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesine Wilfired Zaha'yı transfer etmek istiyor. Oyuncunun menajeri ve abisi olan Herve Zaha ile İstanbul'da görüşen yönetim beklenmedik bir cevap aldı. Zaha'nın istekleri resmen dudak uçuklattı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2023- 06:40