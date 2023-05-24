Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
Son dakika: Süper Lig'de gelecek sezon planlarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim dünya yıldızlarını gözüne kestirdi. Özellikle orta saha ve santrfor için düğmeye basan yönetim rotasını Premier Lig'e çevirdi. Bir süredir Zaha ismi öne çıkarken yönetimden herkese transfer çalımı geldi ve başka 2 isme yöneldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Sarı-lacivertlilerde yönetim bu noktada Jorge Jesus'un her ne kadar raporunu alsa da fırsat transferini de kaçırmak istemiyor.
Süper Lig'de ezeli rakibini Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği takdirde şampiyonluğu ilan etme durumuna karşı çalışmalarına ara vermeden devam edecek.