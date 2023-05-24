Sarı-lacivertlilerde sezon başında kiralık olarak gönderilen oyuncular konusunda dikkat çeken gelişmeler ortaya çıkıyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un büyük pişmanlığı!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon planlamarı yapılırken Jorge Jesus'un büyük pişmanlığı da ortaya çıktı. Sezon başında kiralık gönderilen oyuncuların arasından bir isim var ki Portekizli hocanın en büyük pişmanlığı oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertlilerde sezon başında kiralık olarak gönderilen oyuncular konusunda dikkat çeken gelişmeler ortaya çıkıyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Augsburg takımına kiraladığı Mergim Berisha, Almanya'da göz dolduruyor.
Augsburg takımında gösterdiği performansla başta Alman ekipleri olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün dikkatini çekti.