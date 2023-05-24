Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un büyük pişmanlığı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon planlamarı yapılırken Jorge Jesus'un büyük pişmanlığı da ortaya çıktı. Sezon başında kiralık gönderilen oyuncuların arasından bir isim var ki Portekizli hocanın en büyük pişmanlığı oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 09:35