Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de önemli bir iddia gündeme geldi.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İtalya Serie A golcüsü! Menajeri ile görüşüldü
Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe, ofrvet hattına takviye yapmak istiyor. Gol yollarında sorun yaşamayacak bir ismi transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, İtalya Serie A'nın golcüsünü kadrosuna katmaya çalışacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'de yer alan haberde göre sarı-lacivertliler'in İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrfor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.
2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.