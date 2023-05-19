Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Wilfried Zaha bombası! Resmi görüşme...
Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yenerek zirvedeki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerin gündemine bomba bir isim geldi. Yönetimin, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha için devreye girdiği öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler kritik karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Kanarya'nın gollerini Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydetti.