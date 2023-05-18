İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura transferinde sevindiren haber!
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Lucas Moura konusunda Tottenham'dan flaş bir açıklama geldi. İngilizlerin bu açıklamasının ardından Fenerbahçe iddiaları bir kez daha ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 20:22
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.
Oyuncunun kulübü Tottenham, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.