TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura transferinde sevindiren haber!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Lucas Moura konusunda Tottenham'dan flaş bir açıklama geldi. İngilizlerin bu açıklamasının ardından Fenerbahçe iddiaları bir kez daha ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 20:22