Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ilk isim İngiliz yıldız Ryan Kent.
FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent transferi kızıştı! Avantajlı takım...
Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Ryan Kent ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transferdeki ilk hedefi olan yıldız oyuncuya flaş bir takım talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Glaskow Rangers'taki sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu için bir süredir temaslarda bulunuluyor.
İskoç ekibinden ayrılmaya karar veren başarılı futbolcu ve menajeriyle görüşmeler yapan sarı-lacivertli yönetim, teklifini sundu.