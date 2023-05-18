FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent transferi kızıştı! Avantajlı takım...

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Ryan Kent ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transferdeki ilk hedefi olan yıldız oyuncuya flaş bir takım talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 16:09