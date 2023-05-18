Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Bugün galip gelmek önemliydi çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz.

Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. O maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için çok önemli bir maç.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz.