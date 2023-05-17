Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus'un geleceğ ibelirsizliğini korurken, Portekizli teknik adam hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş iddia!
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler ile henüz sözleşme uzatmayan Portekizli hoca için flaş iddia geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Brezilya Milli Takımı ile de ismi anılan 68 yaşındaki Jesus'un yeni adresinin Suudi Arabistan olabileceği öne sürüldü.
Takvim'in Brezilya basınından UOL'dan derlediği habere göre; Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük için en güçlü aday Jorge Jesus gösteriliyor.