Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: İspanya'dan olay iddia! Fenerbahçe ve Michy Batshuayi...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak futbolcular büyük merak konusu olmuştu. Kanarya'da, sezon başında Chelsea'den transfer edilen Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir haber geldi. Konuyla ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler kalan maçlarını kazanarak rakibinin hata yapmasını bekliyor.
Jesus'un öğrencileri şampiyonluk yarışındaki umutlarını yitirmedi.