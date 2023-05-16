Fenerbahçe şampiyonluk yarışına son hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'yi üzen haber! Ryan Kent...
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için sarı lacivertli takımdan ayrılacak futbolcular belirlenirken takıma katılmaya aday futbolcular da belli olmaya başladı. Fenerbahçe'de transfer için ilk isim Ryan Kent'ti. Sarı-lacivertli takım girişimlere başlamak isterken İngiliz futbolcudan kötü haber geldi. (aspor.com.tr - Dış Haberler / MAHMUD ÇAPUTLU)
Son haftalarda İstanbulspor karşısında kazanamayan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte avantajını kaybetti.