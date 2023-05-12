Fenerbahçe'de tam anlamıyla bir Attila Szalai şoku yaşanıyor.
TRANSFR HABERİ: Fenerbahçe'de Attila Szalai şoku! Beklenen olmadı
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla piyasa değeri çok yükselen Attila Szalai, bu yıl büyük düşüş yaşadı. Birçok önemli Avrupa takımının transfer listesine giren ve bonservis bedeli için 20 milyon Euro gibi rakamlar zikredilen stoper için beklentilerin altında bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.05.2023- 06:40
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla başta Premier Lig olmak üzere birçok önemli Avrupa ligi takımlarının transfer listesine giren ve bonservis bedeli için 20 milyon Euro gibi rakamlar zikredilen Attila Szalai'de son yaşanan gelişmeler hiç de iç açıcı değil.
Takvim'in haberine göre, Macar stoper için ismi açıklanmayan bir Alman kulübünün Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.