Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla başta Premier Lig olmak üzere birçok önemli Avrupa ligi takımlarının transfer listesine giren ve bonservis bedeli için 20 milyon Euro gibi rakamlar zikredilen Attila Szalai'de son yaşanan gelişmeler hiç de iç açıcı değil.