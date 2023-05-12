Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması şimdiden başladı.
TRANSFER HABERİ: Yönetim kolları sıvadı! İşte Fenerbahçe'nin "Rüya takımı"
Bu sezon yapılan transferlerin karşılığında istenilen sonucu alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için 3 yıldız transferi yapacak. İddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosuna dikkat çeken isimleri takviye etmek için harekete geçti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması şimdiden başladı.
Bu yıl yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Kanarya'da Başkan Ali Koç, 'Rüya takım' kurmak için harekete geçiyor.
Yeni sezona bomba transferlerle iddialı bir giriş yapılmak isteniyor.