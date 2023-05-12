F.Bahçe'de 670 milyonluk hüsran!
Yönetim kolları sıvadı! İşte F.Bahçe'nin "Rüya takımı"
12 Mayıs 2023 gram altın ne kadar?
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