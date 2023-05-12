TRANSFER HABERİ: Yönetim kolları sıvadı! İşte Fenerbahçe'nin "Rüya takımı"

Bu sezon yapılan transferlerin karşılığında istenilen sonucu alamayan Fenerbahçe, yeni sezon için 3 yıldız transferi yapacak. İddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosuna dikkat çeken isimleri takviye etmek için harekete geçti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 06:40