Giresunspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! İşte o görüntüler

Giresunspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! İşte o görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin uzatma dakikalarında top Giresunspor yedek kulübesine doğru giderken teknik direktör İrfan Buz ile Osayi Samuel temas yaşadı. Olaydan sonra saha karıştı. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 21:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023- 21:16