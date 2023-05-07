Giresunspor - Fenerbahçe maçında saha karıştı! İşte o görüntüler
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin uzatma dakikalarında top Giresunspor yedek kulübesine doğru giderken teknik direktör İrfan Buz ile Osayi Samuel temas yaşadı. Olaydan sonra saha karıştı. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin uzatma dakikalarında top Giresunspor yedek kulübesine doğru giderken teknik direktör İrfan Buz ile Osayi Samuel temas yaşadı. Olaydan sonra saha karıştı.