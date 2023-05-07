Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den! Transferde kritik tarih

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Kanarya gelecek yıl için forvet arayışına girmişti. Sarı lacivertlilerin aradığı futbolcuyu Premier Lig'de bulduğu öğrenildi. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 06:40