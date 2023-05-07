Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den! Transferde kritik tarih
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Kanarya gelecek yıl için forvet arayışına girmişti. Sarı lacivertlilerin aradığı futbolcuyu Premier Lig'de bulduğu öğrenildi. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, yeni sezonda transfer yapacağı bölgeleri şimdiden belirledi.
Kanarya önümüzdeki yılda transferde hata yapmak istemiyor.