Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor.