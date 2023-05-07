Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi Giresunspor maçı sonrası konuştu! "Yaşananlar kabul edilemez"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi, zorlu mücadele sonrası konuştu. İşte Batshuayi'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 21:32
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi, zorlu mücadele sonrası konuştu.
İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:
Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor.