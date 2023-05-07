Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maç sonunda yaşanılanları herkes gördü. Biz onları çok güzel şekilde karşılıyoruz. Saçma saçma müzikler açılıyor. Fenerbahçe düşmanlığı neden var bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman kesiliyor."

Giresunspor'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ceza almaktan da korkuyorum."

"Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız."

"Bundan sonra biz de buna göre davranacağız. Hiçbir şey bitmedi. 3 maçımız var. Rakibimiz de puan kaybedecektir. Bugün burada yapılanlardan sonra, Türk futbolunun neden gelişmediğini görmüş olduk. Herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu bir türlü anlamıyoruz. Bütün saldırılar bize. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz"