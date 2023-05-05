Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe'de gözler artık Süper Lig'e çevrildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un galibiyet planı hazır! Giresunspor'u böyle devirecek
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, bu maçın planını belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, sürprize izin vermeden net bir galibiyet almayı hedefliyor.
Geçtiğimiz haftalarda G.Saray'dan sonra oynadıkları için eleştiride bulunan Jorge Jesus için bu maç ayrı bir önem taşıyor.