Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olmuş ve mücadelenin 45+4. dakikasında İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

27 yaşındaki oyuncu 2 maç men cezası alırken, Tahkim Kurulu bu cezayı onadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK'nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.