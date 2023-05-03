Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombasını patlatıp taraftarına hediyeyi vermek istiyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Menajerler önerdi
2 kulvarda da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna yıldız bir ismi takviye etmek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını Almanya'ya çevirdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş ile olan zirve yarışı son sürat devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Önümüzdeki sezon kanatlara skorer bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen yönetim kolları sıvadı.