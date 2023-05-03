Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçından sonra ağrı hisseden İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edilmişti.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in, ligde oynanacak bitexen Giresunspor maçında yer alıp almayacağı merak ediliyordu. 24 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Genç futbolcunun son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...
Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız futbolcunun sakatlığının ligdeki kritik Giresunspor maçında oynamasına engel teşkil etmediği ve Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda lig maçında sahada olabileceği öğrenildi.