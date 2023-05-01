Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Galatasaray Beşiktaş'a kaybetti Fenerbahçe'ye yaradı! Önümüzdeki hafta...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skor ise Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'ye yaradı ve puan farkı azaldı. F.Bahçe cephesinde büyük sevinç yaşanırken, önümüzdeki hafta puanların eşitlenme olasılığı doğdu. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazanırken, lider G.Saray zirve yarışında yara aldı.
Beşiktaş'ın gollerini Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar kaydetti.