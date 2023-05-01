Galatasaray Beşiktaş'a kaybetti Fenerbahçe'ye yaradı! Önümüzdeki hafta...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skor ise Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'ye yaradı ve puan farkı azaldı. F.Bahçe cephesinde büyük sevinç yaşanırken, önümüzdeki hafta puanların eşitlenme olasılığı doğdu. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 10:34