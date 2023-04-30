Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ömer Üründül Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçtan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Sivasspor - Fenerbahçe müsabakasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.