Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Enner Valencia, kulüp televizyonuna konuştu.

İŞTE VALENCIA'NIN SÖZLERİ:

İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz. Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar.