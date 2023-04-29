Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra Luan Peres, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE PERES'İN SÖZLERİ:

Önemli bir galibiyetti bizim için. İyi bir maç çıkarttık. Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Hedefimize ulaştık. Fenerbahçe dev bir kulüp. Her zaman kazanmak için savaşmamız gerekiyor. İlk yarıda iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu da yaptık ve galip gelmeyi başardık.

7 ay aradan sonra döndüğüm için mutluyum. Kariyerimde bu kadar ağır ve uzun bir sakatlık yaşadım. Tanrıya şükürler olsun ki iyileştim ve geri döndüm. Umarım Fenerbahçe için oynayacağım birçok maçın ilki olur. Kazandığımız için çok mutluyum. Çünkü, şampiyonluk yarışında kazanmamız çok önemliydi.