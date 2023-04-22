Gelecek sezon İtalya'ya döneceği iddia edilen Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transferde bomba iddia! Andrea Pirlo Fenerbahçeli yıldızla İtalya'ya gidiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo'nun sezon sonunda İstanbul ekibiyle sözleşmesi bitiyor. İtalyan çalıştırıcının ülkesine döneceği ve giderken Fenerbahçeli yıldızı da transfer edeceği iddia edildi. İşte başına geçeceği takım ve sarı-lacivertlilerden istediği o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; İtalyan çalıştırıcının yanında Fenerbahçeli golcü Joao Pedro'yu da götüreceği iddia edildi.
İddia İtalya basınından geldi. Ülkesine dönme hazırlığı içinde olduğu belirtilen Andrea Pirlo'nun Bologna'nın başına geçebileceği ifade ediliyor.