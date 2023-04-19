BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etme peşinde. Başakşehir ise gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertlilerin 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etme peşinde. Başakşehir ise gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertlilerin 11'i belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Arda Güler, Valencia

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.

FENERBAHÇE SAHAYA 5 EKSİK ÇIKACAK

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan antrenmanda dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

5 KİŞİ SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.