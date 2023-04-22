Fenerbahçe iç transferde harekete geçti.
Fenerbahçe'de 2 yıldız isimde mutlu son! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürerken iç transferde de oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim iki futbolcuyla anlaşmaya vardı. İşte transferdeki detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe iç transferde harekete geçti.
Takvim'de yer alan haberde sarı-lacivertliler uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcüsü Enner Valencia ile 2 yıllık kontrat için anlaşma sağladı.
Ekvadorlu golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.