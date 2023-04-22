FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sürpriz kanat hamlesi! Temaslar başladı

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir kanat oyuncusu girdi ve rota İngiltere'ye çevrildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 16:40