Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sürpriz kanat hamlesi! Temaslar başladı
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir kanat oyuncusu girdi ve rota İngiltere'ye çevrildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, gözünü yeni sezon kurulacak takıma dikti.
Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını hazırlandırdı.