Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro'ya transfer kancası! Dün akşam izlemişler
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 30. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı Joao Pedro'nun attığı gollerle kazanmasını bildi. Öte yandan dün akşamki mücadelenin kahramanı Joao Pedro hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme ekibinin, 31 yaşındaki oyuncuyu Başakşehir karşısında takip ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler kritik müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü.