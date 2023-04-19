Süper Lig'de zirve yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe istiyordu! Jesse Lingard'a İngiliz kancası
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan Fenerbahçe, gelecek yılların transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler kariyerini Nottingham Forest'ta sürdüren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jesse Lingard'ı gündemine alırken, bu transferde Premier Lig'den rakibi çıktı. İşte detayalr... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Lider Galatasaray'ı takipte olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanıyor.
Özellikle hücum hattında yenilenmeye gidecek olan Kanarya'da yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.