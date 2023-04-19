Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım.

Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu.