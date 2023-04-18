Jorge Jesus onayı verdi! Premier Lig yıldızı geliyor

Yeni sezonda da yoluna Jorge Jesus ile devam etmek isteyen ve buna göre planlar yapan Fenerbahçe transfer hazırlıklarına şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip gözünü Premier Lig'e dikti. İngiltere liginden bir oyuncu transfer etmek isteyen Kanarya'ya teknik direktör Jorge Jesus'tan onay geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 16:40