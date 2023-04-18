Fenerbahçe'nin Bertrand Traore aşkı yeniden alevlendi.
Jorge Jesus onayı verdi! Premier Lig yıldızı geliyor
Yeni sezonda da yoluna Jorge Jesus ile devam etmek isteyen ve buna göre planlar yapan Fenerbahçe transfer hazırlıklarına şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip gözünü Premier Lig'e dikti. İngiltere liginden bir oyuncu transfer etmek isteyen Kanarya'ya teknik direktör Jorge Jesus'tan onay geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezon başında Sarı-Lacivertlilerin gündemine gelen ancak Başakşehir'in kiraladığı yıldız isim, ocak ayı sonunda sürpriz bir şekilde geri dönmüştü.
Fenerbahçe, Bertrand Traore'nin transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak için görüşmelere başlıyor.