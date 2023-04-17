Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Brezilya sevdasından vazgeçmiyor! Transfer mesajı mı verdi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başarılı hocası hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Brezilya basını, Jesus'un yaptığı paylaşımla transfer mesajı verdiğini öne sürdü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Deneyimli çalıştırıcının transferde adı birçok takımla anılmaya devam ediyor.
68 yaşındaki hoca, geçtiğimiz hafta Flamengo ikinci başkanı ile transfer görüşmesi yapmıştı.