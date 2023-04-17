Taraftarın istediği oldu! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonluk yarışından biraz uzakta kalsada mücadeleden vazgeçmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından ikici sırada bulunuyor. Hem bu sezon yarışı sürdürüp hemde gelecek sezon için çalışmaya başlayan sarı-lacivertli ekip hücüm hattını güçledirmek için Brezilyalı bir dünya yıldızı ile temas kurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 13:05