Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü son dakikalarda Enner Valencia ile bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Taraftarın istediği oldu! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı
Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonluk yarışından biraz uzakta kalsada mücadeleden vazgeçmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından ikici sırada bulunuyor. Hem bu sezon yarışı sürdürüp hemde gelecek sezon için çalışmaya başlayan sarı-lacivertli ekip hücüm hattını güçledirmek için Brezilyalı bir dünya yıldızı ile temas kurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya, hücum hattına takviye yaparak gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor.
MOURA İÇİN GÖRÜŞMELER SIKLAŞTIRILDI
Takvim'in haberine göre; Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da devam eden Brezilyalı futbolcu Lucas Moura için Fenerbahçe devrede.