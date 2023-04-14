Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 106. kez birbirlerine rakip olacak.
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ankaragücü maçı öncesi...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup edip zirveyle farkı eritmek istiyor. Mücadele öncesi Kanarya'da 7 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İstanbul'da sahaya çıkacak iki takım, bugüne dek ligde 105 defa birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 67-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar arasındaki 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.