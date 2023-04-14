Apar topar gönderilmişlerdi! Fenerbahçe ve Jorge Jesus transferde bin pişman

Sezon sonunda ipi göğüsleyip şampiyon olmak ve taraftarlarının mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte transferde buna göre hareket eden sarı-lacivertliler, bazı hamlelerinde büyük pişmanlık yaşadı. Kanarya'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarında adeta yeniden doğdu. İşte isim isim o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 10:38