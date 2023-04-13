Fenerbahçe Teknik Direktörü Joge Jesus'un aylardır Brezilya milli takımı ve Brezilya kulüpleri ile adı anılıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları
Sezon başında Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmeye imza atan Jorge Jesus için yönetim harekete geçiyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın takımda kalması için yeni bir sözleşme önerecek. İşte tecrübeli çalıştırıcıya yapılacak teklifin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yönetim, Portekizli hoca için kolları sıvadı.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli hocaya yeni kontrat edilecek.