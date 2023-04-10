Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte futbolcuların değeri de arttı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e yakın markaj! İtalyanlar harekete geçti...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ:Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla A Milli Takım seviyesine kadar yükselen İsmail Yüksek için İtalyan ekipleri devreye girdi. Atletik fiziği ve top tekniğiyle dikkat çeken İsmail için oyuncu izleme komiteleri Yüksek'i yakın markajı aldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Kanarya'da birçok futbolcuya transfer teklifleri geliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre takım şampiyonluk yarışında olduğu için yönetim tüm bu görüşmeleri sezon sonuna ötelerken son olarak Sassuolo, İsmail Yüksek'e kanca attı.