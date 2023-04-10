Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ankaragücü maçında cezalı!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 21:18
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Milli oyuncu karşılaşmanın 42. dakikasında topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.