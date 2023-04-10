Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında büyük hata golü getirdi! İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında Ebrima Colley'in vuruşunu Altay Bayındır sektirdi. Magomed Ozdoev ise Altay'ın büüyk hatasını gol ile sonuçlandırdı ve ev sahibi ekip öne geçti. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2023- 21:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023- 21:17