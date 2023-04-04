SEZON SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittiğinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirten Jesus, Sport TV'ye yaptığı açıklamada, "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.