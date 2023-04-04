Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.
Jorge Jesus için flaş iddia! Sözleşmesi bu hafta fesih...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş'a 4-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor. Taraftarın büyük tepkileri sonrası sarı-lacivertli ekibin teknik dörektörü Jorge Jesus için ayrılık iddiası göndeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
10 kişilik rakibine taraftarı önünde 3 puanı ağır bir skorla kaptıran sarı lacivertlilerde tepkilerin odağı yönetim ve Teknik Direktör Jorge Jesus oldu.
Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın üçüncü golünün ardından yönetimi istifaya davet ederken sosyal medyada da Portekizli hocayı sert sözlerle eleştirdi.