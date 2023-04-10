Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, İrfan Can, Emre, Valencia, Serdar Dursun.

FABIO BORINI VE MBAYE DIAGNE TAKIMI SIRTLIYOR

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.

MERT HAKAN CEZALI 5 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşısında bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'in bireysel tedavileri sürüyor. Michy Batshuayi, dün yapılan antrenmanda bireysel çalışmalara başladı. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almıyor.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

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