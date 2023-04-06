Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Turnuvanın bu aşamalarının tek eleme üzerinde oynanması her takımın şansını artırıyor. Bugün çeyrek finaldeyiz, kazanırsak yarı finaldeyiz. Aynı şey Kayserispor için de geçerli. Kayserispor iyi bir takım, zor bir maç bekliyorum."

"Kayserispor iyi bir takım, zor bir maç bekliyorum. Türkiye Kupası, bu sezonki hedeflerimizden biri. Finale çıkmak istiyoruz, bunun için oynayacağız."

"Toparlanmak zorundayız. Camiamız bu tarz bir mağlubiyete alışkın değil ilk günler olumsuz etkilendik. Oyuncuları toparlamaya çalıştık. Bugün sahada iyi bir cevap vereceğimizi düşünüyoruz."