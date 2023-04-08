EN AZ 20 MİLYON EURO!

İspanya'dan Relevo'da yer alan ve fotomac.com.tr editörü Burak şentürk'ün haberine göre Fenerbahçe, Barcelona'nın gözdesi Arda Güler için 20 milyon euro'dan daha az bir bonservis bedeli talep etmeyecek.