Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki altın çocuğu Arda Güler sergilediği futbolla parmak ısırtıyor.
TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e Barcelona kancası!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde sürpriz gelişme yaşanıyor. Adı bir süredir Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Arda Güler için son olarak İspanyol ekibi de devreye girdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Bu sezon daha fazla forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncu kalitesini göstermeyi başardı.
Forma giydiği müsabakalarda oynadığı futbolla göz kamaştıran Arda Güler, verilen şansı iyi değerlendirdi.