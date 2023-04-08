Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.