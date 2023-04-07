Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük ile Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışma ile antrenman sona erdi. Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

