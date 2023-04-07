Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük ile Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışma ile antrenman sona erdi. Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 07.04.2023- 19:15
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük ile Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başladı.