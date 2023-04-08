Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın cuma günkü antrenmanında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sazı eline aldı! Futbolcuları topladı ve...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus fırtınası yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli hocası, antrenman öncesinda futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. 68 yaşındaki isim, bu görüşmede çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kayseri sınavı sonrası "Harika bir takımımız var. Kaliteli oyuncu grubumuz var" sözlerini bu kez direkt talebelerine söyleyen Portekizli çalıştırıcı, futbolculara moral verdi.
Buna göre "Derbi yenilgisi ne bir şeyin sonu oldu, ne de şampiyonluk şansımızı bitirdi.