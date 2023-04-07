FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda öncelik kiralık gönderilen oyuncular olurken, 3 futbolcu konusunda karar verildi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 11:29